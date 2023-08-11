Видео: первая ракетка мира Карлос Алькарас с трудом преодолел третий круг "Мастерса" в Торонто

На турнире серии ATP-1000 в Торонто (Канада) прошли матчи третьего круга. Испанский теннисист Карлос Алькарас в упорной борьбе одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем, который выбил из соревнований казахстанца Александра Бублика, сообщает Zakon.kz.

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Лучший теннисист планеты выиграл у обидчика Бублика со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

По ходу третьего сета Алькарас вел в счете 5:2 и имел два матчбола на своей подаче, но позволил сопернику довести дело до тай-брейка, где в итоге взял верх. Игра на центральном корте продолжалась 2 часа 38 минут. На счету испанца 109 выигранных очков при 101 у поляка. Оба игрока допустили по одной двойной ошибке. У Алькараса шесть эйсов в матче против семи у Хуркача. Испанец реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов, а польский теннисист – четыре из пяти.

В четвертьфинале испанец сыграет с американцем Томми Полом, который обыграл соотечественника Маркоса Гирона со счетом 6:3, 6:2.

Ранее на женском "Мастерсе" в Монреале определились участницы четвертьфинала.