Спорт

Синнер выиграл четвертый "Мастерс" подряд и вернул себе титул первой ракетки

Теннис Первая Ракетка Мира, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 12:34
Накануне вечером итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира ATP 1000 в Монте-Карло, переиграв в финале испанца Карлоса Алькараса, сообщает Zakon.kz.

Битва двух лучших теннисистов планеты продолжалась 2 часа 14 минут, итогом чего стал успех Синнера – 7:6 (7:5), 6:3.

Здесь надо отметить, что итальянец побеждает на третьем турнире подряд в этом году. До этого он взял "Солнечный дубль" (в Индиан-Уэллсе и Майами), а если включить парижский "Мастерс" (2025), то у него четыре выигранных "тысячника" подряд.

После триумфа на кортах Монте-Карло Янник сегодня утром после некоторого перерыва снова стал первой ракеткой мира.

Сейчас в его активе 13 350 очков, Алькарас идет за ним (13 240).

А всего это восьмая победа итальянского теннисиста на турнирах категории ATP-1000. Помимо вышеназванных четырех соревнований, ему не было равных на "Мастерсах" в Торонто, Майами, Цинциннати и Шанхае.

Синнер в седьмой раз за свою карьеру обыграл Алькараса, но при этом 10 раз уступил ему.

Также стоит подчеркнуть, что Синнер выиграл свой 27-й титул в одиночном разряде и обошел Карлоса по количеству трофеев в ATP-Туре, у которого 26 побед в финалах различных турниров.

В прошедшие выходные большой победой отметилась и женская сборная Казахстана по теннису, а в частности, Юлия Путинцева, которая выдала матч-триллер и выиграла путевку для коллег в финал командного ЧМ-2026.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
