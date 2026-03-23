Рыбакина – Гибсон: что известно о сопернице казахстанки
Австралийская теннисистка Талия Гибсон (68-е место в рейтинге WTA) заявила о себе, когда сенсационно обыграла американку Иву Йович (17-е место) в матче третьего круга турнира в Майами (США). До этого она сотворила еще одну сенсацию, победив эпатажную топовую теннисистку Наоми Осаку со счетом 7:5, 6:4.
Теперь 21-летняя австралийка Гибсон выйдет против второй ракетки мира Елены Рыбакиной. Интрига обусловлена тем, что это будет их первая личная встреча.
Фото: Х/WTA
Талия Гибсон выиграла 11 из 12 последних матчей в туре. В ее активе также победы над Жасмин Паолини и Екатериной Александровой.
Со слов Рыбакиной в комментарии WTA, она мало что знает о Гибсон, кроме того, что в последнее время та показывает хорошую игру. А Талия в свою очередь планирует набраться опыта в игре с Рыбакиной.
"Думаю, это будет отличная возможность сыграть против нее, и я с нетерпением жду этого опыта. Я считаю, что для меня это станет прекрасной возможностью чему-то научиться", – цитирует Гибсон пресс-служба WTA.
Матч Рыбакина-Гибсон пройдет рано утром 24 марта.
Днями ранее 18-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов взял титул ITF в Тунисе.