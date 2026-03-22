Спорт

Неожиданный разгром в Майами: обидчица Осаки рвется к Рыбакиной

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 00:26 Фото: Instagram/talia.m.gibson
Австралийская теннисистка Талия Гибсон (68-е место в рейтинге WTA) сенсационно обыграла американку Иву Йович (17-е место) в матче третьего круга турнира в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

Гибсон уверенно победила Йович в двух сетах – 6:2, 6:2 – и вышла в 1/8 финала, где может встретиться с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (2-е место), если та выиграет у украинки Марты Костюк (28-е место).

Отметим, что Гибсон до этого сотворила еще одну сенсацию, победив топовую теннисистку – японку Наоми Осаку (15-е место) – 7:5, 6:4. Что касается Елены Рыбакиной, то она стартовала на турнире в Майами с победы над своей соотечественницей Юлией Путинцевой (75-е место) – 6:3, 6:3.

Ранее сообщалось, что в Майами состоялось сражение лидеров казахстанского женского тенниса.

Елена Беляева
