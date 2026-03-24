Спорт

Елена Рыбакина легко разобралась с австралийкой Гибсон

Рыбакина - Гибсон, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 07:07 Фото: j48tennis
24 марта на турнире WTA-1000 Miami Open вторая ракетка мира Елена Рыбакина провела матч с австралийкой Талией Гибсон, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка уверенно победила соперницу из Австралии Талию Гибсон со счетом – 6:2, 6:2. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 6 минут.

По ходу матча Рыбакина сделала семь эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Гибсон подала навылет один раз, допустила одну двойную ошибки и не смогла реализовать ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Рыбакину ждет встреча с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет 9,4 млн долларов. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша одолела американку Джессику Пегулу.

В эти дни в Праге стартует Чемпионат мира по фигурному катанию, в котором принимают участие два казахстанских фигуриста.

Алия Абди
Алия Абди
