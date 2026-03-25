Спорт

Соболенко рассказала о потрясениях после проигрыша Рыбакиной

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 07:30 Фото: j48tennis
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко, обыгравшая в 4-м круге "тысячника" в Майами соперницу из Китая Чжэнь Циньвэнь, заявила, что болезненно перенесла поражение в финале Australian Open – 2026, где уступила Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по словам Арины, она не хочет, чтобы проигрыш казахстанке повторился снова.

"Последний Australian Open был некой финальной линией, я чувствовала, что играю хорошо, вела 3:0 – все словно было в моих руках. Я видела, что Елена едва имела уверенность в тот момент матча, потому и почувствовала, что она отдает этот финал до момента, пока она не вмешалась. Вдруг она почувствовала, что все еще находится в матче. Было больно… Но вскоре после того, как я покинула турнир, забыла обо всем. Я поговорила с командой, мы немного поменяли ментальную составляющую, и теперь я подхожу к финалам с другим взглядом. Я бы сказала, что в этом году было больнее, чем в 2025-м, потому что Мэдисон Киз всегда меня потрясала невероятной игрой, я ничего не могла сделать, но в этом году все было в моих руках", – цитирует Соболенко Punto de Break.

По словам спортсменки, проиграть невозможно, потому что всегда чему-то учишься и стараешься в следующий раз сыграть лучше.

Ранее Арина Соболенко побила новый рекорд в WTA.

Аксинья Титова
