Сборная Франции вдесятером обыграла Бразилию благодаря голу Мбаппе

Минувшей ночью прошел ряд товарищеских футбольных матчей в преддверии ЧМ-2026, самый интересный из которых состоялся в американском Бостоне, где французская дружина переиграла представителей Бразилии со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом поединке на 32-й минуте открыл главная звезда вице-чемпионов мира 2022 года Килиан Мбаппе.

"Это грандиозный матч, для нас не просто товарищеский, очень уважаем Бразилию. Была возможность увидеть, на каком уровне находимся. Конечно, не стоит делать слишком много выводов из этой игры. Не собираюсь лицемерить и говорить, что это был финал мундиаля. Здорово, что провели такой матч, показали хороший ритм. В нашей игре была мобильность, много движения и креативности. Удалось создать много моментов и быть надежными в остальном, движемся вперед". Килиан Мбаппе

В начале второго тайма французы остались в меньшинстве, с поля был удален Упамекано. Но, несмотря на это, подопечные Дидье Дешама вскоре забили свой второй мяч в этой игре, отличился Экитике.

"Результат – это не самое важное, но он показывает, что сделали хорошо, а что – нет. Команда боролась до конца, имея несколько хороших шансов. Не хватало умения строить игру на своей половине поля, а также бдительности, чтобы предотвратить контратаку, в результате чего соперник забил. Доволен игрой, команда боролась, сражалась, и гол со стандартного положения – это важно. Можем конкурировать с лучшими командами мира, не сомневаюсь. Верю, что на ЧМ-2026 будем бороться изо всех сил". Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти

За 12 минут до финального свистка "пентакампионы" все же сумели сократить отставание, но не более того. Французы празднуют успех – 2:1.

К сожалению, неудачно закончил этот матч один из лидеров бразильской сборной Рафинья, который получил травму и был заменен. Вингер "Барселоны" должен пройти обследование через считанные часы.

"Здорово победить, потому что это сборная Бразилии. 11 лет назад нас сильно разгромили (1:3). Тогда между ними и нами был огромный разрыв. Не скажу, что разрыв сократился, но то, что мы смогли сделать в первом тайме, а затем, когда остались вдесятером, а именно контроль, связь между полузащитниками и нападающими, это радует. Произошло много изменений в расстановке игроков, но это не повлияло на командную игру". Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам

Тем самым план, ранее разработанный Анчелотти против французов, в схеме из четырех форвардов не сработал.

В других товарищеских матчах зафиксированы следующие результаты: Хорватия – Колумбия – 2:1, Беларусь – Кипр – 1:0, Грузия – Израиль – 2:2.