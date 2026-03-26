Спорт

Анчелотти раскрыл планы бразильцев в матче против сборной Франции

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 11:52 Фото: Instagram/brasil
В ночь на 27 марта в США в преддверии ЧМ-2026 по футболу состоится товарищеский матч между двумя титулованными сборными – Бразилией и Францией, сообщает Zakon.kz.

За сутки до старта этого поединка главный тренер "пентакампионов" Карло Анчелотти высказался о схеме игры своих подопечных против серебряных призеров катарского ЧМ-2022.

"Последнее время думал о том, какая игровая модель лучше всего подходит для нашей команды, учитывая характеристики игроков. Думаю, против французов будем играть с четырьмя нападающими, и это важный тест. Хотим провести хороший матч, контролируя игру, стараясь хорошо защищаться, что очень важно, сохраняя баланс и хорошо играя с мячом, демонстрируя качества, которыми обладают наши форварды".Карло Анчелотти

Но, с другой стороны, итальянский специалист не забыл отметить и звезд вице-чемпионов мира, которые спокойно могут преподнести проблемы обороне Бразилии.

"Их футболистов все знают, очень сильные игроки, у них много качественных моментов. Мбаппе забил много голов в прошлом году. Теперь он наш соперник, должны хорошо защищаться против него. Он очень быстрый и качественный игрок, очень эффективен в завершении атак". Карло Анчелотти

Товарищеская встреча между Францией и Бразилией начнется 27 марта в 01:00 по казахстанскому времени на футбольном поле Бостона (США).

Анчелотти на матч с французской дружиной не взял Неймара, отметив его неудовлетворительное физическое состояние.

Читайте также
Бразилия сыграла первый матч под руководством Карло Анчелотти
11:07, 06 июня 2025
Бразилия сыграла первый матч под руководством Карло Анчелотти
Футболисты Бразилии одержали первую крупную победу во главе с Анчелотти
12:07, 05 сентября 2025
Футболисты Бразилии одержали первую крупную победу во главе с Анчелотти
Президент КФФ дал напутствие казахстанской сборной перед матчем с Уэльсом
17:09, 03 сентября 2025
Президент КФФ дал напутствие казахстанской сборной перед матчем с Уэльсом
Последние
Популярные
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев наградил героя Паралимпиады из Казахстана
12:29, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев наградил героя Паралимпиады из Казахстана
"Когда же это закончится?": в Африке жёстко прошлись по Намибии после очередного поражения
12:17, Сегодня
"Когда же это закончится?": в Африке жёстко прошлись по Намибии после очередного поражения
Эксперт сделал неожиданный прогноз полуфинала Рыбакина — Соболенко в Майами
11:55, Сегодня
Эксперт сделал неожиданный прогноз полуфинала Рыбакина — Соболенко в Майами
"Непоколебима": мировой теннис вознёс до небес победу Рыбакиной против американки в Майами
11:17, Сегодня
"Непоколебима": мировой теннис вознёс до небес победу Рыбакиной против американки в Майами
