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Спорт

Модрич обыграл Мбаппе на пути к полуфиналу Лиги наций УЕФА

Футбол Победа Франция, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 14:46 Фото: Instagram/hns_cff
В ночь на 21 марта состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги нации УЕФА, в одном из которых сборная Хорватии у себя дома переиграла французскую дружину со счетом 2:0. Капитанами соперничающих команд были лидеры "Реала" Лука Модрич и Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля открыли счет на 26-й минуте, когда отличился форвард Анте Будимир. В добавленное к первому тайму время хавбек Иван Перишич удвоил преимущество хорватской дружины.

Счет мог быть разгромным, но Андрей Крамарич не смог реализовать пенальти в самом начале поединка, его удар с 11-метровой точки отбил французский вратарь Майк Меньян.

В других встречах 1/4 финала Лиги наций УЕФА Дания на своей арене обыграла Португалию – 1:0. Чемпионы Европы-2024 испанцы спаслись от поражения в выездном матче против Нидерландов – 2:2. 

Сборная Италия дома уступила Германии – 1:2. Ответные игры пройдут 23 марта.

Между тем сборная Казахстана перед стартом на отборе к ЧМ-2026 в товарищеской встрече переиграла команду Кюрасао со счетом 2:0. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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