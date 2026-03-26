Спорт

Казахстанские лучники поборются за "золото" в трех финалах Кубка Азии в Таиланде

спортсмен , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 18:30
В Бангкоке (Таиланд) стартовал первый этап Кубка Азии по стрельбе из лука. В рамках турнира представители сборной Казахстана вышли в три финала, сообщает Zakon.kz.

У женщин в стрельбе из блочного лука в полуфинале Казахстан одержал победу над командой Малайзии. В финале Виктория Лян, Роксана Юнусова и Диана Юнусова встретятся с представителями Индии.

Мужская команда в стрельбе из классического лука в полуфинале обыграла Китайский Тайбэй. В решающем раунде Дастан Каримов, Ильфат Абдуллин и Даулеткельды Жанбырбай поборются со  спортсменами из Индии.

В этой же дисциплине женская сборная Казахстана в 1/2 победила Малайзию. В финале казахстанки будут биться с Китаем. Страну в финале представят Диана Турсунбек, Самира Жумагулова и Александра Землянова.

Финалы состоятся 27 марта.

Ранее, в сентябре 2025 года, Казахстан завоевал "бронзу" на ЧМ по стрельбе из лука.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанские лучники завоевали историческую "бронзу" на Кубке мира
16:00, 24 апреля 2024
Казахстанские лучники завоевали историческую "бронзу" на Кубке мира
Казахстан завоевал "бронзу" на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
12:35, 18 июня 2025
Казахстан завоевал "бронзу" на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
Казахстанский лучник выступил на Олимпиаде в Париже
22:37, 30 июля 2024
Казахстанский лучник выступил на Олимпиаде в Париже
Последние
Популярные
Читайте также
Абиба Абужакынова показала своего жениха (ФОТО)
18:36, Сегодня
Абиба Абужакынова показала своего жениха (ФОТО)
"Обожаю его". Арина Соболенко - о противостоянии с Еленой Рыбакиной в туре
18:15, Сегодня
"Обожаю его". Арина Соболенко - о противостоянии с Еленой Рыбакиной в туре
Торехан Сабырхан хочет стать королём Азии
17:42, Сегодня
Торехан Сабырхан хочет стать королём Азии
УЕФА вынес вердикт "Кайрату" и "Семею" после вылета из Лиги чемпионов
17:22, Сегодня
УЕФА вынес вердикт "Кайрату" и "Семею" после вылета из Лиги чемпионов
