Яна Рудковская соберет Плющенко и Ягудина на льду

Олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин представят в 2027 году совместное ледовое шоу, сообщает Zakon.kz.

По информации Евгения Плющенко в его соцсетях, шоу пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

"Плющенко и Ягудин снова на одном льду спустя 25 лет яркого противостояния", – написал фигурист.

Фото: Telegram/Евгений Плющенко

"Как прекрасно, что все же спустя годы победила дружба", – отметили подписчики Плющенко в комментариях.

