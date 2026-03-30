Яна Рудковская соберет Плющенко и Ягудина на льду
Фото: Telegram/Евгений Плющенко
Олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин представят в 2027 году совместное ледовое шоу, сообщает Zakon.kz.
По информации Евгения Плющенко в его соцсетях, шоу пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
"Плющенко и Ягудин снова на одном льду спустя 25 лет яркого противостояния", – написал фигурист.
"Как прекрасно, что все же спустя годы победила дружба", – отметили подписчики Плющенко в комментариях.
29 марта трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал о ближайших планах.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript