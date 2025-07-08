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Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская показала новые кадры с Плющенко после пластической операции

Плющенко принял участие в турнире Bosco-Padel-Cup, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 06:35 Фото: Telegram/Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская показала новые кадры со своим мужем двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, сообщает Zakon.kz.

Фигурист на днях принял участие в турнире Bosco-Padel-Cup вместе со своим другом, футболистом Александром Мостовым. Соревнования проходили в Лужниках.

"Вы скажите, что так не бывает! А вот и бывает! Евгений Плющенко и Александр Мостовой, отыграв в падл-теннис восемь часов подряд, выиграли первый в истории Bosco-Padel-Cup. Я болела и была наставником дуэта легенд спорта", – похвасталась Рудковская в своем Telegram-канале 6 июля.

Также она поделилась, что помимо огромного букета цветов и прекрасных воспоминаний, семейный бюджет знаменитой пары стал больше на один млн рублей. К слову, это сумма призовых за победу в турнире.

Она добавила, что победа мужа вдохновила ее на занятия теннисом. Кроме того, год назад продюсер вместе с мужем построили специальную площадку для игры. Именно там Плющенко тренируется со своими друзьями.

Фото: Telegram/Яна Рудковская

Как отметили пользователи в Сети, у фигуриста действительно заметно изменился разрез глаз, да и отек еще довольно сильный. Тем не менее, Плющенко абсолютно не смущается своего внешнего вида во время восстановления и посещает светские и спортивные мероприятия. Это было его первое появление на публике спустя месяц после пластической операции.

Недавно мама и 11-летняя дочь Тимати обсудили отношения и любовь.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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