Рыбакина все больше отстает от Соболенко в рейтинге по итогам "Мастерсов"

Утром 30 марта Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших игроков планеты, где на вершине по-прежнему красуется представительница Беларуси Арина Соболенко, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира среди женщин укрепила свои позиции после двух триумфов на американских супертурнирах – в Индиан-Уэллсе и Майами.

К данному часу в активе Соболенко 11 025 рейтинговых баллов. Главная ее преследовательница и вторая ракетка планеты – казахстанка Елена Рыбакина пока серьезно уступает лидеру WTA с багажом в 8108 очков.

По итогам нового рейтинга поменялась позиция первой тройки: на место Иги Швёнтек теперь поднялась финалистка турнира в Майами Кори Гауфф (7278).

С 30 марта у ведущих теннисисток планеты начинается грунтовый сезон с перспективой участия на "Ролан Гаррос-2026". И первый из этих турниров c категорией WTA 500 сейчас идет в американском Чарльстоне, где честь нашей страны представляет Юлия Путинцева.

