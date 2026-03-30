Спорт

Казахстанские гимнастки завершили многоборье на этапе Кубка мира в Болгарии

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 21:51 Фото: olympic.kz
В Софии (Болгария) в рамках этапа Кубка мира по художественной гимнастике завершились соревнования в индивидуальном многоборье. Команду Казахстана представляли Айбота Ертайкызы и Айым Мейиржанова, сообщает Zakon.kz.

Ертайкызы заняла итоговое 14-е место, набрав в сумме 107.300 балла. Мейиржанова показала 29-й результат – 102.800.

Победу одержала Таисия Онофрийчук (Украина) – 116.600. Следом финишировала Стилиана Николова (Болгария) – 116.200. Бронзовую медаль завоевала София Раффаэли (Италия) – 115.700.

Сегодня, 30 марта, пройдут финалы в отдельных упражнениях.

Ранее сообщалось, что казахстанская гимнастка стала победительницей международного турнира Alem Cup в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
