Казахстанские гимнастки завершили многоборье на этапе Кубка мира в Болгарии
В Софии (Болгария) в рамках этапа Кубка мира по художественной гимнастике завершились соревнования в индивидуальном многоборье. Команду Казахстана представляли Айбота Ертайкызы и Айым Мейиржанова, сообщает Zakon.kz.
Ертайкызы заняла итоговое 14-е место, набрав в сумме 107.300 балла. Мейиржанова показала 29-й результат – 102.800.
Победу одержала Таисия Онофрийчук (Украина) – 116.600. Следом финишировала Стилиана Николова (Болгария) – 116.200. Бронзовую медаль завоевала София Раффаэли (Италия) – 115.700.
Сегодня, 30 марта, пройдут финалы в отдельных упражнениях.
Ранее сообщалось, что казахстанская гимнастка стала победительницей международного турнира Alem Cup в Астане.
