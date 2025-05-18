Гимнастка Айбота Ертайкызы завоевала золотую медаль чемпионата Азии

Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы стала победительницей чемпионата Азии в Сингапуре, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка победила в финале упражнений с лентой. Также она показала третий результат в индивидуальном многоборье.

Другая казахстанка Айым Мейржанова поднялась на третью ступень пьедестала в упражнениях с булавами.

Фото: НОК РК

Ранее отечественная команда по художественной гимнастике стала победительницей чемпионата Азии в Сингапуре. Наши гимнастки завоевали золотую медаль в групповых упражнениях, победив в многоборье.

Фото: НОК РК

Второе место заняла Южная Корея. Узбекистан показал третий результат.

Ранее стало известно, что казахстанская теннисистка Зарина Дияс выиграла турнир серии ITF в Японии.