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Спорт

Гимнастка Айбота Ертайкызы завоевала золотую медаль чемпионата Азии

художественная гимнастика, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 11:52 Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы стала победительницей чемпионата Азии в Сингапуре, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка победила в финале упражнений с лентой. Также она показала третий результат в индивидуальном многоборье.

Другая казахстанка Айым Мейржанова поднялась на третью ступень пьедестала в упражнениях с булавами.

Фото: НОК РК

Ранее отечественная команда по художественной гимнастике стала победительницей чемпионата Азии в Сингапуре. Наши гимнастки завоевали золотую медаль в групповых упражнениях, победив в многоборье.

Фото: НОК РК

Второе место заняла Южная Корея. Узбекистан показал третий результат.

Ранее стало известно, что казахстанская теннисистка Зарина Дияс выиграла турнир серии ITF в Японии.

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Андрей Дюсупов
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