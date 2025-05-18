Гимнастка Айбота Ертайкызы завоевала золотую медаль чемпионата Азии
Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы стала победительницей чемпионата Азии в Сингапуре, сообщает Zakon.kz.
Спортсменка победила в финале упражнений с лентой. Также она показала третий результат в индивидуальном многоборье.
Другая казахстанка Айым Мейржанова поднялась на третью ступень пьедестала в упражнениях с булавами.
Фото: НОК РК
Ранее отечественная команда по художественной гимнастике стала победительницей чемпионата Азии в Сингапуре. Наши гимнастки завоевали золотую медаль в групповых упражнениях, победив в многоборье.
Фото: НОК РК
Второе место заняла Южная Корея. Узбекистан показал третий результат.
Ранее стало известно, что казахстанская теннисистка Зарина Дияс выиграла турнир серии ITF в Японии.
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