#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
469.52
553.75
6.15
Спорт

Казахстанка пробилась в два финала этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Баку

Гимнастка Акмарал Ерекешева вышла в два финала на этапе Кубка мира в Баку, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 21:08 Фото: olympic.kz
Баку (Азербайджан) в эти дни принимает этап Кубка мира по художественной гимнастике. Представительница команды Казахстана Акмарал Ерекешева на турнире пробилась сразу в два финала, сообщает Zakon.kz.

Гимнастка успешно преодолела квалификацию в упражнениях с обручем (26.900 балла) и лентой (28.500).

Стоит отметить, что Ерекешева стала десятой в индивидуальном многоборье. В сумме она набрала 107.7550 балла.

Победу одержала Таисия Онофрийчук (Украина) – 115.650. Второе место заняла Дарья Варфоломеев (Германия) – 114.750. Замкнула тройку лучших Стиляна Николова (Болгария) – 114.050.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстан объявил состав команды на этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку
Казахстанец вышел в финал этапа Кубка мира по стрельбе
Гимнаст Милад Карими второй раз подряд вышел в финал этапа Кубка мира в Каире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Женская сборная Казахстана по хоккею потерпела третье поражение на ЧМ в Испании
Рыбакина переиграла Андрееву и вышла в финал турнира WTA в Штутгарте
Драма в Шымкенте: "Ордабасы" и "Окжетпес" выдали настоящий триллер
Женская сборная Казахстана по футболу минимально обыграла Беларусь в квалификации ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: