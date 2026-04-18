Казахстанка пробилась в два финала этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Баку

Баку (Азербайджан) в эти дни принимает этап Кубка мира по художественной гимнастике. Представительница команды Казахстана Акмарал Ерекешева на турнире пробилась сразу в два финала, сообщает Zakon.kz.

Гимнастка успешно преодолела квалификацию в упражнениях с обручем (26.900 балла) и лентой (28.500). Стоит отметить, что Ерекешева стала десятой в индивидуальном многоборье. В сумме она набрала 107.7550 балла. Победу одержала Таисия Онофрийчук (Украина) – 115.650. Второе место заняла Дарья Варфоломеев (Германия) – 114.750. Замкнула тройку лучших Стиляна Николова (Болгария) – 114.050.



