Спорт

Бибисара Асаубаева выступила во втором туре Турнира претенденток-2026

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 02:30 Фото: Instagram/stlchessclub
30 марта в рамках Турнира претенденток-2026 казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева провела партию второго тура против представительницы России Александры Горячкиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла вничью – 1/2:1/2.

Для Горячкиной и Асаубаевой это вторая ничья на турнире. В 1-м туре соревнований Александра мирно разошлась еще с одной российской шахматисткой, Екатериной Лагно, а Асаубаева завершила вничью встречу с представительницей Индии Вайшали Рамешбабу.

Участницы сыграют 14 туров по круговой системе с классическим контролем времени – 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Каждая претендентка сыграет с каждой соперницей по два раза – белыми и черными фигурами. Победительница турнира получит право оспорить с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь титул чемпионки мира.

Призовой фонд турнира – 300 000 евро. Призеры получают: за 1-е место – 28 тыс. евро, за 2-е место – 17 тысяч, за 3-е место – 8600 евро.

Ранее сообщалось, что 28 марта 2026 года в курортном городке Пейя близ Пафоса (Кипр) в 5-звездочном Cap St Georges Hotel & Resort прошла церемония открытия сразу двух турниров претендентов на мировую шахматную корону – среди мужчин и среди женщин.

Аксинья Титова
