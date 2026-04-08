Спорт

Бибисара Асаубаева продвинулась на престижном Турнире претенденток-2026

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 05:30 Фото: Instagram/bibisarachess
7 апреля на Турнире претенденток-2026 казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева провела партию 8-го тура против представительницы Индии Вайшали Рамешбабу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла вничью – 1/2:1/2. Благодаря этому Асаубаева суммарно набрала 3,5 балла. На ее счету одна победа, пять ничьих и два поражения.

Всего участницы сыграют 14 туров по круговой системе с классическим контролем времени – 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Каждая претендентка встретится с каждой соперницей дважды – белыми и черными фигурами. Победительница турнира получит право оспорить с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь титул чемпионки мира.

Призовой фонд турнира – 300 000 евро. Это первый раз, когда Казахстан представлен в Турнире претенденток на шахматную "корону".

Ранее мы писали, что казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал третьим на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан).

Аксинья Титова
Читайте также
Бибисара Асаубаева выступила во втором туре Турнира претенденток-2026
02:30, 31 марта 2026
Бибисара Асаубаева выступила во втором туре Турнира претенденток-2026
Бибисара Асаубаева уступила топовой сопернице на турнире претенденток
05:20, 04 апреля 2026
Бибисара Асаубаева уступила топовой сопернице на турнире претенденток
Бибисара Асаубаева завоевала историческую путевку на турнир претенденток
12:21, 31 декабря 2025
Бибисара Асаубаева завоевала историческую путевку на турнир претенденток
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев обвинил Илию Топурию в избегании боя с ним
00:44, 08 апреля 2026
Ислам Махачев обвинил Илию Топурию в избегании боя с ним
"Великолепная карьера, чувак!": Бублик записал видео с Монфисом после их матча в Монако
00:18, 08 апреля 2026
"Великолепная карьера, чувак!": Бублик записал видео с Монфисом после их матча в Монако
Бибисара Асаубаева сыграла вничью на престижном турнире по шахматам
23:45, 07 апреля 2026
Бибисара Асаубаева сыграла вничью на престижном турнире по шахматам
Казахстанский теннисист победил на турнире в Мексике
23:17, 07 апреля 2026
Казахстанский теннисист победил на турнире в Мексике
