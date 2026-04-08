Бибисара Асаубаева продвинулась на престижном Турнире претенденток-2026

7 апреля на Турнире претенденток-2026 казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева провела партию 8-го тура против представительницы Индии Вайшали Рамешбабу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла вничью – 1/2:1/2. Благодаря этому Асаубаева суммарно набрала 3,5 балла. На ее счету одна победа, пять ничьих и два поражения.

Всего участницы сыграют 14 туров по круговой системе с классическим контролем времени – 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Каждая претендентка встретится с каждой соперницей дважды – белыми и черными фигурами. Победительница турнира получит право оспорить с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь титул чемпионки мира.

Призовой фонд турнира – 300 000 евро. Это первый раз, когда Казахстан представлен в Турнире претенденток на шахматную "корону".

