Бибисара Асаубаева продвинулась на престижном Турнире претенденток-2026
Как пишет sportarena.kz, встреча прошла вничью – 1/2:1/2. Благодаря этому Асаубаева суммарно набрала 3,5 балла. На ее счету одна победа, пять ничьих и два поражения.
Всего участницы сыграют 14 туров по круговой системе с классическим контролем времени – 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.
Каждая претендентка встретится с каждой соперницей дважды – белыми и черными фигурами. Победительница турнира получит право оспорить с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь титул чемпионки мира.
Призовой фонд турнира – 300 000 евро. Это первый раз, когда Казахстан представлен в Турнире претенденток на шахматную "корону".
Ранее мы писали, что казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал третьим на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан).