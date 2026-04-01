Казахстанские таэквондистки поднялись на пьедестал в Анталье

Анталья (Турция) в эти дни принимает крупный международный турнир по таэквондо Turkiye Open-2026. Женская команда Казахстана отметилась пять медалями.

На вторую ступень пьедестала в категории до 46 кг поднялась Айдана Кумартаева.

Нодира Ахмедова (до 53 кг), Айдана Сундетбай (до 53 кг), Мария Севостьянова (до 57 кг), Назым Махмутова (до 73 кг) завершили турнир с "бронзой".

В заключительный день пройдут мужские соревнования.

