Велогонщики из Казахстана поднялись на пьедестал в Германии
Фото: olympic.kz
Национальная команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась двумя наградами на международном турнире в немецком Людвигсхафене. Казахстанские спортсмены поднялись на пьедестал в омниуме, сообщает Zakon.kz.
Илья Карабутов стал серебряным призером соревнований. Максим Хорошавин завоевал бронзовую медаль.
Победу в турнире одержал представитель Германии Мориц Аугенштайн.
Ранее на шестом этапе веломногодневки "Джиро д’Италия"-2026, который проходит по маршруту Пестум – Неаполь протяженностью 141 км, лидером оказался представитель "XDS Astana Team" Давиде Баллерини.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript