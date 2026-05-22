Спорт

Велогонщики из Казахстана поднялись на пьедестал в Германии

Велогонщики из Казахстана поднялись на пьедестал в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 18:13 Фото: olympic.kz
Национальная команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась двумя наградами на международном турнире в немецком Людвигсхафене. Казахстанские спортсмены поднялись на пьедестал в омниуме, сообщает Zakon.kz.

Илья Карабутов стал серебряным призером соревнований. Максим Хорошавин завоевал бронзовую медаль.

Победу в турнире одержал представитель Германии Мориц Аугенштайн.

Ранее на шестом этапе веломногодневки "Джиро д’Италия"-2026, который проходит по маршруту Пестум – Неаполь протяженностью 141 км, лидером оказался представитель "XDS Astana Team" Давиде Баллерини.

