Велогонщики из Казахстана поднялись на пьедестал в Германии

Фото: olympic.kz

Национальная команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась двумя наградами на международном турнире в немецком Людвигсхафене. Казахстанские спортсмены поднялись на пьедестал в омниуме, сообщает Zakon.kz.

Илья Карабутов стал серебряным призером соревнований. Максим Хорошавин завоевал бронзовую медаль. Победу в турнире одержал представитель Германии Мориц Аугенштайн. Ранее на шестом этапе веломногодневки "Джиро д’Италия"-2026, который проходит по маршруту Пестум – Неаполь протяженностью 141 км, лидером оказался представитель "XDS Astana Team" Давиде Баллерини.

