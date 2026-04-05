Бибисара Асаубаева дважды отдала победу соперницам на Кипре

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева потерпела второе подряд поражение на турнире претенденток на Кипре. В шестом туре 22-летняя спортсменка, играя белыми фигурами, уступила Дивье Дешмукх из Индии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка терпит уже второе поражение на соревновании. За день до этого она уступила россиянке Екатерине Лагно.

После шести туров в активе Асаубаевой одна победа, три ничьи и два поражения – 2,5 очка. Она делит 7-8-е места с китаянкой Тань Чжунъи.

Единоличным лидером стала украинка Анна Музычук, набравшая четыре очка после победы над Чжу Цзиньэр. 5 апреля она сыграет с Асаубаевой.

Турнир проходит по круговой системе с участием восьми шахматисток: каждая проводит по две партии с каждой соперницей. Победительница сыграет за мировую корону с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее мы сообщали, что братья Кенжигуловы покорили Кубок Австрии по настольному теннису.