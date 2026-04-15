Выяснилось, кто обошел Бибисару Асаубаеву на топ-турнире претенденток

15 апреля в рамках Турнира претенденток-2026 казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сыграла партию последнего тура с индианкой Дивьей Дешмукх, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла вничью, и казахстанка набрала 8 очков и заняв второе место в турнирной таблице.

Первое место взяла представительница Индии Рамешбабу Вайшали, которая обыграла россиянку Екатерину Лагно. Этот результат позволил ей опередить казахстанку на 0,5 балла (8,5) и стать победительницей турнира на Кипре.

Для казахстанки второе место в Турнире претенденток – 2026 стало историческим результатом, впервые достигнутым представителем Казахстана в истории подобных соревнований.

