#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
474.08
558.28
6.26
Спорт

Выяснилось, кто обошел Бибисару Асаубаеву на топ-турнире претенденток

Шахматистки, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 02:30 Фото: Instagram/chessvaishali
15 апреля в рамках Турнира претенденток-2026 казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сыграла партию последнего тура с индианкой Дивьей Дешмукх, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла вничью, и казахстанка набрала 8 очков и заняв второе место в турнирной таблице.

Первое место взяла представительница Индии Рамешбабу Вайшали, которая обыграла россиянку Екатерину Лагно. Этот результат позволил ей опередить казахстанку на 0,5 балла (8,5) и стать победительницей турнира на Кипре.

Для казахстанки второе место в Турнире претенденток – 2026 стало историческим результатом, впервые достигнутым представителем Казахстана в истории подобных соревнований.

Ранее Бибисара Асаубаева подвела итоги выступления на Кипре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: