Выяснилось, кто обошел Бибисару Асаубаеву на топ-турнире претенденток
Фото: Instagram/chessvaishali
15 апреля в рамках Турнира претенденток-2026 казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сыграла партию последнего тура с индианкой Дивьей Дешмукх, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, встреча прошла вничью, и казахстанка набрала 8 очков и заняв второе место в турнирной таблице.
Первое место взяла представительница Индии Рамешбабу Вайшали, которая обыграла россиянку Екатерину Лагно. Этот результат позволил ей опередить казахстанку на 0,5 балла (8,5) и стать победительницей турнира на Кипре.
Для казахстанки второе место в Турнире претенденток – 2026 стало историческим результатом, впервые достигнутым представителем Казахстана в истории подобных соревнований.
Ранее Бибисара Асаубаева подвела итоги выступления на Кипре.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript