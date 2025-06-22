Два "золота" и "серебро": Ерекешева триумфально выступила на юниорском ЧМ в Болгарии

В Софии (Болгария) завершились финальные выступления в индивидуальных соревнованиях в рамках юниорского чемпионата мира. Триумфатором турнира стала казахстанка Акмарал Ерекешева, сообщает Zakon.kz.

Гимнастка с первого места пробилась в три финала. Причем в каждом из них она попала на пьедестал.

"В ее активе два "золота" и одно "серебро". Сначала Ерекешева стала лучшей в упражнениях с мячом. А затем выиграла финал в упражнениях с лентой. Второе место она заняла в упражнениях с обручем. Айганым Рысбек показала пятый результат в упражнениях с булавами". Пресс-служба НОК РК

Стоит отметить, что Акмарал Ерекешева стала первой казахстанкой, кому удалось победить на юниорском чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что гимнастка из Казахстана завоевала историческое "золото" юниорского чемпионата мира в Болгарии.