Спорт

"Кайрат" объявил об изменениях в расписании своих матчей

Кайрат , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 02:12 Фото: Facebook/fckairat
20 апреля футбольный клуб "Кайрат" объявил об изменениях в расписании матчей казахстанской Премьер-лиги из-за подготовки к участию в еврокубках, сообщает Zakon.kz.

Алматинский клуб поблагодарил футбольные клубы "Кайсар" и "Улытау" за содействие и понимание при согласовании изменений в расписании матчей. Теперь ближайшие пройдут по следующему расписанию:

26 апреля "Кайрат" примет "Елимай" на Центральном стадионе в Алматы в рамках 7-го тура Премьер-лиги.

"После этого команду ждет серия выездных матчей", – говорится в сообщении.

29 апреля желто-черные сыграют в Кызылорде с "Кайсаром" в матче 1/8 финала Кубка Казахстана. Победитель встречи выйдет в четвертьфинал турнира.

Затем 2 мая "Кайрат" проведет матч 8-го тура Премьер-лиги против "Иртыша" на "Астана Арене" в связи с ремонтом Центрального стадиона в Павлодаре. А 6 мая, в резервную дату календаря, команда вновь сыграет с "Кайсаром" в Кызылорде в рамках перенесенного матча 20-го тура Премьер-лиги.

Завершатся игры 10 мая. "Кайрат" сыграет на выезде с "Улытау" в Жезказгане в рамках перенесенного матча 22-го тура Премьер-лиги.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

В минувшие выходные прошли матчи шестого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу.

Алия Абди
