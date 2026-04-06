Сборная Казахстана по боксу завоевала первую путевку в финал ЧА-2026
Первым финалистом ЧА-2026 от нашей страны стала Бакыт Сейдиш, которая выступала в весовой категории до 70 кг.
Ее соперницей была представительница Китая Альмира Абдураим. Победу в данном противостоянии одержала казахстанка, уверенно выиграв единогласным решением судей (5:0).
Теперь она сразится за "золото" текущих соревнований.
Спустя немного времени на ринг Улан-Батора поднялась наша Валентина Хальзова (75 кг), которая боксировала еще с одной китаянкой Цзыи Бао.
По итогам трех раундов арбитры отдали победу спортсменке из Поднебесной (3:1). Тем самым Хальзова привезет домой "бронзу" ЧА-2026.
Финалы данных соревнований стартуют 9 апреля, а само первенство продлится до 10 апреля.
