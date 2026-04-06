Спорт

Сборная Казахстана по боксу завоевала первую путевку в финал ЧА-2026

Бокс Первый Финал ЧА, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 11:36 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
6 апреля на чемпионате Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия) начались поединки стадии полуфинала, один из которых завершился удачно для членов казахстанской сборной, сообщает Zakon.kz.

Первым финалистом ЧА-2026 от нашей страны стала Бакыт Сейдиш, которая выступала в весовой категории до 70 кг.

Ее соперницей была представительница Китая Альмира Абдураим. Победу в данном противостоянии одержала казахстанка, уверенно выиграв единогласным решением судей (5:0).

Теперь она сразится за "золото" текущих соревнований.

Спустя немного времени на ринг Улан-Батора поднялась наша Валентина Хальзова (75 кг), которая боксировала еще с одной китаянкой Цзыи Бао.

По итогам трех раундов арбитры отдали победу спортсменке из Поднебесной (3:1). Тем самым Хальзова привезет домой "бронзу" ЧА-2026.

Финалы данных соревнований стартуют 9 апреля, а само первенство продлится до 10 апреля.

Между тем Криштиану Роналду в прошедшие выходные вернулся на поле и сразу отметился победным дублем за "Аль-Наср".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
