#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
481.54
553.24
5.93
Спорт

Казахстанские боксерши стартовали с двух поражений на ЧА в Монголии

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 20:01 Фото: olympic.kz
В Улан-Баторе (Монголия) стартовал чемпионат Азии по боксу. В первый день турнира от сборной Казахстана на ринг вышли две представительницы, сообщает Zakon.kz.

Жазира Оракбаева в весе до 51 кг начинала ЧА поединком против Кум Бьель Ан (Северная Корея). Наша спортсменка в третьем раунде получила травму и не смогла продолжить бой. В итоге судьи отдали победу сопернице Жазиры.

Также завершила выступление и Элина Базарова (до 54 кг). Казахстанка потерпела поражение от Прити из Индии.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер завоевал титул WBC в бою против узбекистанца.

Елена Беляева
