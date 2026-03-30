Казахстанские боксерши стартовали с двух поражений на ЧА в Монголии

В Улан-Баторе (Монголия) стартовал чемпионат Азии по боксу. В первый день турнира от сборной Казахстана на ринг вышли две представительницы, сообщает Zakon.kz.

Жазира Оракбаева в весе до 51 кг начинала ЧА поединком против Кум Бьель Ан (Северная Корея). Наша спортсменка в третьем раунде получила травму и не смогла продолжить бой. В итоге судьи отдали победу сопернице Жазиры.

Также завершила выступление и Элина Базарова (до 54 кг). Казахстанка потерпела поражение от Прити из Индии.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер завоевал титул WBC в бою против узбекистанца.