#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
470.46
543.1
5.86
Спорт

Лидера казахстанского бокса не пустили в финал ЧА-2026

Бокс Поражение ЧА, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 12:09 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
6 апреля двукратный чемпион мира по боксу из Казахстана Махмуд Сабырхан огорчил своих болельщиков, уступив в полуфинале азиатского чемпионата в весовой категории до 55 кг, сообщает Zakon.kz.

Против лидера казахстанской дружины выступал хозяин ринга Хархуу Билгуунсайхан. Преимущество монгольского боксера не было таким подавляющим, но все же успех оказался на его стороне (5:0), он теперь будет сражаться за "золото" данного турнира.

А наш чемпион Азии 2024 года Махмуд Сабырхан в этот раз довольствуется бронзовой наградой.

Сегодня на ЧА-2026 по боксу среди мужчин и женщин в Улан-Баторе (Монголия) стартовали поединки стадии 1/2 финала. К этому часу на местный ринг поднялись три представителя Казахстана, два из которых потерпели неудачу. Повезло только Бахыт Сейдиш, которая 9 апреля поборется за титул чемпионки Азии.

Также стоит заметить, что за сборную Казахстана в полуфиналах нынешних соревнований выступят еще 10 боксеров, выход которых запланирован чуть позже сегодня и завтра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: