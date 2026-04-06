Лидера казахстанского бокса не пустили в финал ЧА-2026
Против лидера казахстанской дружины выступал хозяин ринга Хархуу Билгуунсайхан. Преимущество монгольского боксера не было таким подавляющим, но все же успех оказался на его стороне (5:0), он теперь будет сражаться за "золото" данного турнира.
А наш чемпион Азии 2024 года Махмуд Сабырхан в этот раз довольствуется бронзовой наградой.
Сегодня на ЧА-2026 по боксу среди мужчин и женщин в Улан-Баторе (Монголия) стартовали поединки стадии 1/2 финала. К этому часу на местный ринг поднялись три представителя Казахстана, два из которых потерпели неудачу. Повезло только Бахыт Сейдиш, которая 9 апреля поборется за титул чемпионки Азии.
Также стоит заметить, что за сборную Казахстана в полуфиналах нынешних соревнований выступят еще 10 боксеров, выход которых запланирован чуть позже сегодня и завтра.