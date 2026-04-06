Лидера казахстанского бокса не пустили в финал ЧА-2026

6 апреля двукратный чемпион мира по боксу из Казахстана Махмуд Сабырхан огорчил своих болельщиков, уступив в полуфинале азиатского чемпионата в весовой категории до 55 кг, сообщает Zakon.kz.

Против лидера казахстанской дружины выступал хозяин ринга Хархуу Билгуунсайхан. Преимущество монгольского боксера не было таким подавляющим, но все же успех оказался на его стороне (5:0), он теперь будет сражаться за "золото" данного турнира.

А наш чемпион Азии 2024 года Махмуд Сабырхан в этот раз довольствуется бронзовой наградой.

Сегодня на ЧА-2026 по боксу среди мужчин и женщин в Улан-Баторе (Монголия) стартовали поединки стадии 1/2 финала. К этому часу на местный ринг поднялись три представителя Казахстана, два из которых потерпели неудачу. Повезло только Бахыт Сейдиш, которая 9 апреля поборется за титул чемпионки Азии.

Также стоит заметить, что за сборную Казахстана в полуфиналах нынешних соревнований выступят еще 10 боксеров, выход которых запланирован чуть позже сегодня и завтра.