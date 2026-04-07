Нурсултан Турсынов уверенно стал бронзовым призером ЧА в Кыргызстане
Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал третьим на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Zakon.kz.
В схватке за третье место в весовой категории до 87 кг Турсынов боролся против Довлетмурата Байрамова (Туркменистан).
Казахстанский борец выиграл встречу досрочно, став на ЧА третьим.
Ранее сообщалось, что Казахстан поборется за три "бронзы" ЧА по борьбе в Кыргызстане.
