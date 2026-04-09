Бибисара Асаубаева еще не потеряла шансов на претендентском турнире
Фото: Instagram/fide_chess
На Кипре продолжаются баталии восьми лучших шахматисток планеты на Турнире претенденток FIDE-2026. Как известно, в числе участников этих состязаний есть наша Бибисара Асаубаева, которая после двух неудач в первом круге сейчас постепенно снова набирает очки, сообщает Zakon.kz.
По итогам девятого тура наша лучшая шахматистка черными фигурами сыграла вничью с титулованной россиянкой – Александрой Горячкиной.
К этой минуте в активе Бибисары четыре очка, и она наряду с Горячкиной делит шестое место в турнирной таблицы.
До лидеров текущих соревнований не так уж далеко, разницу в полтора очка можно сократить, конечно, при удачной игре лидера женской сборной Казахстана.
Стоит отметить, что до конца турнира еще достаточно раундов, чтобы улучшить свои результаты.
Тем более каждая из участниц потеряла немало сил и концентрации, любой "зевок" может дорого стоить на пути к матчу за шахматную корону.
Сегодня на Кипре Асаубаева сыграет с китаянкой Чжу Цзиньэр, которую ранее обыграла в первом круге текущего турнира.
Поделитесь новостью
