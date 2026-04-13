Асаубаева обыграла Лагно и вернулась в призовую тройку Турнира претенденток

На Кипре продолжаются баталии восьми лучших шахматисток планеты на турнире FIDE Womeń's Candidates. По итогам 12-го тура казахстанка Бибисара Асаубаева белыми фигурами победила россиянку Екатерину Лагно, сообщает Zakon.kz.

Данной победой лидер женской сборной Казахстана взяла реванш у опытной россиянки за поражение в первом круге текущих соревнований.

Благодаря этому успеху Асаубаева вернулась в список лидеров, где ранее находилась. Ныне она делит третье и четвертое место в турнирной таблице соревнований с украинкой Анной Музычук, у обеих спортсменок по 6,5 очка.

До первого места им не хватает всего лишь полбалла, где пока стоят Вайшали Рамешбабу (Индия) и Жу Жиньер (Китай).

Самое интересное, что следующей соперницей казахстанской шахматистки на Кипре станет именно Анна Музычук в рамках игр предпоследнего 13-го тура.

Как известно, победительница турнире FIDE Womeń's Candidates-2026 получит путевку на матч за шахматную корону против китаянки – действующей чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь.

Наряду с успехами Бибисары на прошлой неделе 18-летняя казахстанка Алуа Нурман произвела фурор на одном турнире с шахматными звездами.