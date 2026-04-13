Спорт

Асаубаева обыграла Лагно и вернулась в призовую тройку Турнира претенденток

Шахматы Третье Место, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 09:51 Фото: Instagram/fide_chess
На Кипре продолжаются баталии восьми лучших шахматисток планеты на турнире FIDE Womeń's Candidates. По итогам 12-го тура казахстанка Бибисара Асаубаева белыми фигурами победила россиянку Екатерину Лагно, сообщает Zakon.kz.

Данной победой лидер женской сборной Казахстана взяла реванш у опытной россиянки за поражение в первом круге текущих соревнований.

Благодаря этому успеху Асаубаева вернулась в список лидеров, где ранее находилась. Ныне она делит третье и четвертое место в турнирной таблице соревнований с украинкой Анной Музычук, у обеих спортсменок по 6,5 очка.

До первого места им не хватает всего лишь полбалла, где пока стоят Вайшали Рамешбабу (Индия) и Жу Жиньер (Китай).

Самое интересное, что следующей соперницей казахстанской шахматистки на Кипре станет именно Анна Музычук в рамках игр предпоследнего 13-го тура.

Как известно, победительница турнире FIDE Womeń's Candidates-2026 получит путевку на матч за шахматную корону против китаянки – действующей чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь.

Наряду с успехами Бибисары на прошлой неделе 18-летняя казахстанка Алуа Нурман произвела фурор на одном турнире с шахматными звездами.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Бибисара Асаубаева уступила топовой сопернице на турнире претенденток
05:20, 04 апреля 2026
05:20, 04 апреля 2026
Бибисара Асаубаева уступила топовой сопернице на турнире претенденток
Бибисара Асаубаева еще не потеряла шансов на претендентском турнире
11:23, 09 апреля 2026
11:23, 09 апреля 2026
Бибисара Асаубаева еще не потеряла шансов на претендентском турнире
Асаубаева победила титулованную китаянку и вышла в лидеры турнира претенденток
11:51, 01 апреля 2026
11:51, 01 апреля 2026
Асаубаева победила титулованную китаянку и вышла в лидеры турнира претенденток
Последние
Популярные
Читайте также
Новый бой в Белом доме: поединок "огромных" американцев пополнил кард
11:10, Сегодня
Новый бой в Белом доме: поединок "огромных" американцев пополнил кард
Фанаты "Кайсара" Виктора Мозеса подняли "бунт" из-за секретов в команде
10:48, Сегодня
Фанаты "Кайсара" Виктора Мозеса подняли "бунт" из-за секретов в команде
Казахстан объявил состав на элитный турнир по дзюдо в Астане
10:35, Сегодня
Казахстан объявил состав на элитный турнир по дзюдо в Астане
Заслуженный тренер Казахстана оценил силу узбекского бокса после чемпионата Азии
10:27, Сегодня
Заслуженный тренер Казахстана оценил силу узбекского бокса после чемпионата Азии
