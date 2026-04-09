Известны итоги жеребьевки и расписание теннисного матча Казахстан – Канада

9 апреля в Астане состоялась жеребьевка теннисного матча квалификации Billie Jean King Cup-2026 между женскими сборными Казахстана и Канады, сообщает Zakon.kz.

По итогам прошедшей процедуры 10 апреля первыми на корт выйдут Юлия Путинцева и канадка Кайла Кросс.

Затем силами померятся чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску и наша Соня Жиенбаева.

11 апреля программу второго игрового дня Кубка Билли Джин Кинг Кап откроют игроки парного разряда. От нашей страны выступят Анна Данилина и Жибек Куламбаева, которые будут соперничать с канадками Арианой Арсено и Александрой Ваграмовой.

В этот же день также запланированы еще два поединка в одиночном разряде, где сначала сыграют Юлия Путинцева и Бьянка Андрееску. Затем выяснят отношения Соня Жиенбаева и Кайла Кросс.

Стоит подчеркнуть, что победителем предстоящего матча будет признана та сборная, которая первой достигнет трех выигрышных встреч. Все пять игр пройдут на грунтовом покрытии.

