Спорт

В отсутствие Елены Рыбакиной сборная Казахстана получила небольшой шанс

Теннис Матч Канада, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 13:00 Фото: Instagram/ktf.kz
10-11 апреля в Астане пройдет теннисный матч квалификации Billie Jean King Cup-2026, где сойдутся женские сборные Казахстана и Канады. Как известно, в этом поединке не примет участие вторая ракетка мира Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

И, конечно же, в отсутствие чемпионки австралийского чемпионата 2026 года перспективы у наших теннисисток были не такими уж радужными, так как в составе гостей ранее было объявлено о приезде Виктории Мбоко.

Однако девятый номер WTA в последний момент отказалась от поездки в Казахстан, в связи с чем у хозяек предстоящего матча появились реальные шансы на положительный конечный исход.

Естественно, в предстоящей битве против представительниц Канады основная нагрузка ляжет на одного из лидеров нашей сборной – Юлию Путинцеву, у которой будет первый номер посева.

Но нельзя забывать, что у гостей первой скрипкой в предстоящие дни будет опытная Бьянка Андрееску, 130 ракетка мира и чемпионка US Open-2019.

Бесспорно, именно от ее двух встреч в одиночном разряде будет зависеть судьба всего противостояния. Капитан казахстанской женской дружины Юрий Щукин сейчас в глубоком раздумье, кого же поставить вторым номером в своей команде, где у него несколько кандидатов – Анна Данилина, Жибек Куламбаева, Аружан Сагандыкова или же Соня Жиенбаева.

Церемония жеребьевки данного матча квалификации Billie Jean King Cup пройдет 9 апреля.

Между тем вопреки разным слухам ветеран и топовый защитник "Манчестер Юнайтед" остается в клубе.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Юниорская сборная Казахстана вышла в четвертьфинал отбора ЧМ-2023 по теннису
Женская сборная Казахстана на шестом месте мирового рейтинга: впервые в истории
Казахстан сыграет с Канадой за выход в финал Billie Jean King Cup
"Где твой пояс?": Хамзат Чимаев сказал "неудобную правду" Арману Царукяну
Тренер женской сборной Казахстана сделала заявление после удачного выступления на ЕВРО
Звёзды казахстанского бокса прибыли в Бразилию на УТС перед первым этапом Кубка мира
Международная федерация хоккея на льду отменила чемпионат мира
