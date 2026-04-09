Спорт

Сенсация на старте: отказ Соболенко меняет расстановку сил в пользу Рыбакиной

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 21:13
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина станет первой сеяной на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия) после снятия Арины Соболенко, сообщает Zakon.kz.

До этого Рыбакина получила второй номер посева согласно рейтингу WTA, однако отказ белорусской спортсменки от участия изменил расстановку сил, и Рыбакина поднялась на первую позицию в посеве.

Изначально в число сеяных на турнире также вошли Кори Гауфф, Ига Швёнтек, Элина Свитолина, Жасмин Паолини, Мирра Андреева и Каролина Мухова.

Турнир в Штутгарте пройдет с 13 по 19 апреля. Призовой фонд соревнований составит 1 064 510 долларов, а победительница, помимо денежных призовых, получит автомобиль Porsche 911 Carrera S.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Арина Соболенко не сыграет на турнире WTA-500 в Штутгарте.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
