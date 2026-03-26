Спорт

Соболенко и Рыбакина снова сойдутся на турнире в США

Рыбакина - Соболенко, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 05:40 Фото: j48tennis
Первая ракетка мира Арина Соболенко и вторая ракетка рейтинга WTA Елена Рыбакина вышли в полуфинал турнира WTA-1000 Miami Open, сообщает Zakon.kz.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Майами вторая ракетка мира Елена Рыбакина сразилась с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой. Соболенко, в свою очередь, в четвертьфинале сыграла с американкой Хейли Баптист.

Продолжительность их встречи составила 1 час 20 минут. За это время Соболенко сделала четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету американки шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Счет встречи – 6:4, 6:4.

Фото: X/wta

"Что они творят? Мы же еще от предыдущей их игры не отошли", – отреагировали поклонники тенниса в соцсетях.

16 марта в финале турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина проиграла Соболенко со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).

25 марта лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина стартовала на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.

Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
23:28, 15 августа 2025
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
Соболенко прокомментировала поражение от Рыбакиной в Цинциннати
06:01, 16 августа 2025
Соболенко прокомментировала поражение от Рыбакиной в Цинциннати
"Палка" против "невесты года": Рыбакина и Соболенко вышли в финал Индиан-Уэллса
08:01, 14 марта 2026
"Палка" против "невесты года": Рыбакина и Соболенко вышли в финал Индиан-Уэллса
Последние
Популярные
Читайте также
Дело не в мести: Рыбакина – о полуфинальном матче с Соболенко в Майами
06:18, Сегодня
Дело не в мести: Рыбакина – о полуфинальном матче с Соболенко в Майами
Двалишвили назвал сроки третьего поединка с Яном
05:57, Сегодня
Двалишвили назвал сроки третьего поединка с Яном
Определилась соперница Рыбакиной в полуфинале турнира в Майами
05:29, Сегодня
Определилась соперница Рыбакиной в полуфинале турнира в Майами
Исраэль Адесанья дал прогноз на бой Чимаев – Стрикленд
04:58, 26 марта 2026
Исраэль Адесанья дал прогноз на бой Чимаев – Стрикленд
