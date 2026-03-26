Соболенко и Рыбакина снова сойдутся на турнире в США
Первая ракетка мира Арина Соболенко и вторая ракетка рейтинга WTA Елена Рыбакина вышли в полуфинал турнира WTA-1000 Miami Open, сообщает Zakon.kz.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата Майами вторая ракетка мира Елена Рыбакина сразилась с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой. Соболенко, в свою очередь, в четвертьфинале сыграла с американкой Хейли Баптист.
Продолжительность их встречи составила 1 час 20 минут. За это время Соболенко сделала четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету американки шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.
Счет встречи – 6:4, 6:4.
"Что они творят? Мы же еще от предыдущей их игры не отошли", – отреагировали поклонники тенниса в соцсетях.
16 марта в финале турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина проиграла Соболенко со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).
