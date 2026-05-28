#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
485.55
563.38
6.81
Спорт

Бибисара Асаубаева обыграла чемпионку мира из Китая

Бибисара Асаубаева сохранила лидерство после победы в напряженном поединке, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 01:11 Фото: Instagram/bibisarachess
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева успешно выступила в четвертом туре турнира Norway Chess Women-2026, сообщает Zakon.kz.

В очередной партии казахстанка встретилась с действующей чемпионкой мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь. Основная партия завершилась вничью, после чего соперницы сыграли армагеддон.

В дополнительной партии Асаубаева, играя белыми фигурами, одержала победу за 6 минут 23 секунды. Таким образом, казахстанская шахматистка заработала 1,5 очка и с 7 баллами сохранила первое место в общем зачете турнира.

После четырех туров ближайшей преследовательницей Бибисары остается индийская шахматистка Дивья Дешмух, у которой 5,5 очка. Далее идут украинка Анна Музычук и китаянка Чжу Цзиньэр – по пять очков.

Ранее сообщалось, что Асаубаева одержала победу на старте чемпионата Норвегии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Norway Chess 2026
05:30, 25 мая 2026
Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам перед дебютом на Norway Chess 2026
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева
02:30, 12 апреля 2026
Бибисара Асаубаева поспорила за победу с топовой чемпионкой из Китая
Шахматы Победа 1 тур
12:02, 26 мая 2026
Бибисара Асаубаева одержала победу на старте чемпионата Норвегии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
00:55, 29 мая 2026
Видеообзор поражения "Каспия" от "Жениса" в матче КПЛ
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
00:49, 29 мая 2026
Видеообзор матча КПЛ, или как "Елимай" переиграл "Кайсар"
Три главных вывода матча &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Кайрат&quot; в КПЛ
00:42, 29 мая 2026
Три главных вывода матча "Ордабасы" - "Кайрат" в КПЛ
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
00:25, 29 мая 2026
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 12-го тура
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: