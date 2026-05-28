Бибисара Асаубаева обыграла чемпионку мира из Китая

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева успешно выступила в четвертом туре турнира Norway Chess Women-2026, сообщает Zakon.kz.

В очередной партии казахстанка встретилась с действующей чемпионкой мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь. Основная партия завершилась вничью, после чего соперницы сыграли армагеддон.

В дополнительной партии Асаубаева, играя белыми фигурами, одержала победу за 6 минут 23 секунды. Таким образом, казахстанская шахматистка заработала 1,5 очка и с 7 баллами сохранила первое место в общем зачете турнира.

После четырех туров ближайшей преследовательницей Бибисары остается индийская шахматистка Дивья Дешмух, у которой 5,5 очка. Далее идут украинка Анна Музычук и китаянка Чжу Цзиньэр – по пять очков.

Ранее сообщалось, что Асаубаева одержала победу на старте чемпионата Норвегии.