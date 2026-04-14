На самого богатого боксера планеты подали в суд из-за 105 тысяч долларов

Один из лучших боксеров мира Флойд Мейвезер-младший столкнулся с новыми юридическими проблемами. На этот раз его обвиняют в неоплате аренды частного самолета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Complex, согласно иску, который подан в округе Лос-Анджелес (США), компания Jet Set Aircraft Inc. требует от легендарного спортсмена более 105 000 долларов за услуги, связанные с чартерным рейсом 2025 года.

В иске изложен ряд претензий, включая нарушение контракта, неосновательное обогащение и мошенничество.

Компания заявляет, что по запросу ответчиков предоставила ряд услуг, связанных с авиацией, таких как пилоты, топливо, техническое обслуживание и координация полетов.

Истец требует погашения долга, начисления процентов и компенсации дополнительных убытков.

Мейвезер уже давно входит в список самых богатых атлетов за всю историю мирового спорта.