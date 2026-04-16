Главная соперница Рыбакиной раскрыла секрет своего твердого характера

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко в последнем интервью вспомнила об отце, который привел ее в теннис, сообщает Zakon.kz.

Как пишет gotennis.ru, белорусская теннисистка рассказала о самом ценном уроке, который ей преподнес отец. "Оставаться сильной несмотря ни на что, быть позитивной несмотря ни на что, получать удовольствие от жизни несмотря ни на что. Отец пережил немало взлетов и падений и не осознавал, что подает хороший пример. Он всегда боролся, именно поэтому у меня на корте такой сильный боевой дух, – поделилась четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" в интервью Esquire. Сергей Соболенко, отец Арины умер в 2019 году. Ранее Елена Рыбакина рассказала о своих целях на турнире в Штутгарте.

