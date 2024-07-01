Главная соперница Елены Рыбакиной снялась с Уимблдона

Третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы плеча, сообщает Zakon.kz.

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В СМИ уже появлялась информация о том, что Соболенко может сняться с Уимблдона. Сама теннисистка признавалась, что находится не в самой лучшей форме, а проблема с плечом, по ее словам, очень редкая и не характерна для теннисистов. Все необходимые обследования Соболенко проходит регулярно.

В прошлом месяце Соболенко также снялась с турнира в Берлине из-за проблем с плечом. На Уимблдоне-2024 Арина могла встретится с Еленой Рыбакиной в финале.

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" Соболенко должна была начать Уимблдон-2024 с матча с американкой Эминой Бектас. В 2023 году белоруска была в полуфинале травяного "Шлема".