Известна соперница Рыбакиной за полуфинал турнира в Штутгарте
Ночью 17 апреля в матче канадки Лейлы Энни Фернандес и представительницы Турции Зейнеп Сенмез определилась очередная соперница второй ракетки мира Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.
Встреча теннисисток завершилась победой Фернандес в трех сетах – 6:7, 6:1, 7:6
Уже сегодня, 17 апреля, в четвертьфинале 25-я ракетка мира встретится с лучшей теннисисткой Казахстана и второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной.
Ранее казахстанка в 1/8 финала обыграла россиянку Диану Шнайдер (19-е место) в двух сетах – 6:3, 6:4.
