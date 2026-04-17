Спорт

Рыбакина триумфально обыграла соперницу в битве за полуфинал турнира в Штутгарте

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 03:20
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в третьем круге турнира Рыбакина сыграла с 25-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес.

Матч шел 3 часа 2 минуты и завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Рыбакина семь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

Ее соперница совершила шесть эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 14.

Теперь в полуфинале турнира Рыбакина сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

Аксинья Титова
