Казахстанская таеквондистка признана лучшей в мире среди юниоров в Узбекистане

Казахстанская таеквондистка Айым Серикбаева была признана лучшей спортсменкой среди девушек на чемпионате мира среди юниоров, который прошел в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Казахстанской федерации таеквондо, выступая в весовой категории до 44 кг среди девушек, она провела шесть поединков, не оставив соперницам шансов и демонстрируя уверенную и конкурентную борьбу.

Отмечается, что Айым уже становилась лучшей спортсменкой ранее – в октябре 2025 года она получила этот титул на летних юношеских играх, которые проходили в Бахрейне.

Ранее сообщалось, что Серикбаева стала победительницей юниорского чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан). Казахстанка завоевала золотую медаль в весовой категории до 44 кг.