Казахстанка стала чемпионкой мира по таеквондо среди юниоров в Узбекистане
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по таеквондо Айым Серикбаева стала победительницей юниорского чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан). Казахстанка завоевала золотую медаль в весовой категории до 44 кг, сообщает Zakon.kz.
В финале чемпионата мира Серикбаева выиграла у Понсе Нуньес Ширли (Мексика) со счетом 2:0.
Добавим, что в активе сборной Казахстана три медали. Ранее бронзовыми призерами стали Ерасыл Ерзат (до 48 кг) и Ислам Медетбай (до 55 кг).
Ранее сообщалось, что Казахстан пополнил медальный счет на ЮЧМ по таеквондо в Узбекистане.
