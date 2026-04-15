Мир

Известный бегун погиб во время попытки установить рекорд

Рекордный забег обернулся трагедией в горах Шотландии
Британский ультрамарафонец Дэвид Парриш скончался во время попытки установить мировой рекорд в честь своего погибшего друга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Daily Mail, 35-летний спортсмен, бывший морской пехотинец, стремился быстрее всех преодолеть 234-мильный маршрут Cape Wrath Trail в Шотландии. Его тело было обнаружено вечером в субботу в отдаленном горном районе Кинтейл на северо-западе страны.

Парриш посвятил свой забег сбору средств для службы Scottish Mountain Rescue – в честь друга Люка Айрленда, который в 2014 году погиб от переохлаждения во время пробежки. Именно спасатели тогда вели поиски молодого человека.

В полиции сообщили, что признаков насильственной смерти не выявлено. Родственники спортсмена уже уведомлены.

Парриш считался опытным ультрамарафонцем. В 2023 году он уже выигрывал гонку по маршруту Cape Wrath Trail, показав второй результат в истории соревнования – 45 часов 28 минут и 48 секунд. Этот маршрут протяженностью более 370 км проходит через труднодоступные районы Шотландского нагорья и считается одним из самых сложных в Великобритании.

После трагедии в адрес спортсмена поступают многочисленные слова поддержки – друзья и коллеги называют его настоящим вдохновением. В рамках благотворительной инициативы уже собрано несколько тысяч фунтов стерлингов.

Сам спортсмен неоднократно отмечал, что бег помогал ему справляться с последствиями военной службы. После увольнения из армии он активно участвовал в забегах и в 2021 году впервые прошел Cape Wrath Trail пешком, а затем вернулся, чтобы покорить его уже в статусе участника соревнований.

В сентябре прошлого года Парриш также стал победителем среди мужчин в ультрамарафоне Dragon’s Back – шестидневной гонке протяженностью 380 км через горные районы Уэльса.

Ранее сообщалось, что умер легендарный рекордсмен Казахстана и Европы Сергей Засимович.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Блогер установил рекорд по стоянию без движения
03:50, 10 марта 2025
Блогер установил рекорд по стоянию без движения
Японии удалось в 40-й раз установить мировой рекорд по продолжительности жизни
18:40, 26 июля 2025
Японии удалось в 40-й раз установить мировой рекорд по продолжительности жизни
Фанатка известной певицы сделала татуировки с ее лицом и установила рекорд
08:25, 27 мая 2024
Фанатка известной певицы сделала татуировки с ее лицом и установила рекорд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Два очка Михайлиса не помогли "Металлургу" обыграть "Торпедо" в плей-офф КХЛ
00:35, 16 апреля 2026
Два очка Михайлиса не помогли "Металлургу" обыграть "Торпедо" в плей-офф КХЛ
Новоиспечённый чемпион UFC признался, что потерял пояс где-то в Майами
00:14, 16 апреля 2026
Новоиспечённый чемпион UFC признался, что потерял пояс где-то в Майами
Видеообзор товарищеского матча сборной Казахстана со счётом 4:2
23:34, 15 апреля 2026
Видеообзор товарищеского матча сборной Казахстана со счётом 4:2
Карлос Алькарас снялся с розыгрыша турнира АТР-500 в Барселоне
23:07, 15 апреля 2026
Карлос Алькарас снялся с розыгрыша турнира АТР-500 в Барселоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: