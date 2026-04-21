Выпускайте Кракена: фанаты Соболенко желают ей победы в Мадриде

К началу супертурнира с участием всех сильнейших теннисистов и теннисисток мира в социальных сетях активизировались публикации в поддержку первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Со слов фанатов в различных соцсетях, их любимица сияет на кортах Испании. Они уверены, что после мощного солнечного дубля Арине была жизненно необходима пауза.

"Пока соперницы вовсю выжигали грунт в Штутгарте и Руане, Соболенко накопила ту самую "голодную" энергию", – отмечают фанаты лидера WTA.

Они убеждены, что свежесть и отдых – ее главные преимущество на этой неделе. Кроме того, Соболенко является действующей чемпионкой. Год назад она в титульном матче обыграла Кори Гауфф со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

"Ждем только доминирования и фирменной мощи Арины в каждом ударе", – пишут болельщики Соболенко.

Фото: Threads

Грунтовый Мастерс WTA 1000 в Мадриде пройдет с 21 апреля по 2 мая. Победитель женской сетки получит 1 007 000 тыс. евро и одну тыс. рейтинговых очков.

Своих соперников на старте испанского "Мастерса" узнали первые ракетки Казахстана Рыбакина и Бублик.