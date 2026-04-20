Спорт

Рыбакина и Бублик узнали соперников на старте испанского "Мастерса"

Теннис Соперница Мадрид, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 16:18 Фото: Instagram/LenaRybakina
20 апреля в Мадриде (Испания) стартовали игры квалификационного раунда крупного грунтового турнира по теннису среди мужчин и женщин, где примут участие звезды казахстанской сборной Елена Рыбакина и Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Оба наших теннисиста получили высокий номер посева и из-за этого пропускают первый круг данных соревнований.

Рыбакина, которую организаторы объявили второй сеяной мадридского "Мастерса", встретится с победителем матча Антониа Рузич (№59 WTA, Хорватия) – Елена-Габриела Русе (№71 WTA, Румыния).

Что касается Александра Бублика, то он приехал в Испанию в качестве восьмого сеяного и за выход в третий круг поспорит с лучшим в паре Стефанос Циципас – квалифайер/лаки лузер.

Фото: Instagram/mutuamadridopen

Также нужно отметить, что на кортах Мадрида выступят и вторые номера нашей команды – Александр Шевченко и Юлия Путинцева, которые начнут этот турнир немного раньше, чем наши первые номера.

Вторая ракетка Казахстана среди мужчин на старте "тысячника" сразится с местным теннисистом Хауме Муньяром (№38 ATP).

А вот Путинцева в первом круге данных соревнований померится силами с Терезой Валентовой из Чехии, которая ныне занимает 51-ю строчку мирового рейтинга.

Юлия приехала сюда после недавней победы женской сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг, где она принесла решающее очко своим партнершам.

