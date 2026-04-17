Рыбакина прокомментировала итоги четвертьфинального матча в Штутгарте

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинале турнира Рыбакина обошла финалистку US Open – 2021, 25-ю ракетку мира канадскую теннисистку Лейлу Фернандес со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Елена смогла уйти с двух матчболов в третьей партии.

"Ничего толком не получалось. Особенно вначале было много разочарований. Я просто скатывалась вниз. Подача не шла. Каким-то образом нашла в себе силы, пара розыгрышей во втором сете оказалась важной. Мне удалось поймать этот импульс. Это был очень трудный день. Огромное спасибо всем за поддержку", – прокомментировала Рыбакина игру на корте.

За выход в финал турнира в Штутгарте Рыбакина сразится с девятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.