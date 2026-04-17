#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Рыбакина прокомментировала итоги четвертьфинального матча в Штутгарте

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 04:59 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинале турнира Рыбакина обошла финалистку US Open – 2021, 25-ю ракетку мира канадскую теннисистку Лейлу Фернандес со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Елена смогла уйти с двух матчболов в третьей партии.

"Ничего толком не получалось. Особенно вначале было много разочарований. Я просто скатывалась вниз. Подача не шла. Каким-то образом нашла в себе силы, пара розыгрышей во втором сете оказалась важной. Мне удалось поймать этот импульс. Это был очень трудный день. Огромное спасибо всем за поддержку", – прокомментировала Рыбакина игру на корте.

За выход в финал турнира в Штутгарте Рыбакина сразится с девятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: