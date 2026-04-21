#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
464.73
546.57
6.19
Спорт

Рыбакина сделала неожиданное признание перед стартом в Мадриде

Рыбакина призналась, к чему пока не готова на грунте, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 01:17 Фото: Instagram/lenarybakina
Вторая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина начала подготовку к турниру Mutua Madrid Open, где рассчитывает побороться за титул и продолжить успешный сезон на грунте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Punto de Break, после победы на турнире в Штутгарте и удачного старта года на харде казахстанская теннисистка уверенно адаптируется к новому покрытию. В Мадриде она уже провела первые тренировки и оценила условия на кортах Caja Mágica.

Отдельно Рыбакина отметила, что ей требуется время на адаптацию к более быстрым грунтовым кортам и игре на открытом воздухе.


"Тренировка прошла хорошо. Здесь, конечно, корты быстрее, и это не крытое помещение, поэтому нужно время на адаптацию. Это был только мой второй день, и я постепенно прибавляю", – сказала теннисистка.

Также она положительно высказалась о Коко Гауфф, с которой провела тренировку в столице Испании, подчеркнув ее универсальность и высокий уровень игры.

Рыбакина отметила, что в Мадриде чувствует хорошую поддержку болельщиков и получает удовольствие от атмосферы турнира. При этом она заявила, что не зацикливается на рейтинге, делая основной акцент на турнирах "Большого шлема".

"Я не думаю только о рейтинге. Главный фокус – турниры "Большого шлема", победы на таких соревнованиях", – подчеркнула она.

Теннисистка добавила, что пока не считает себя в оптимальной форме и продолжает работать над улучшением игры, постепенно адаптируясь к грунтовому сезону и новым условиям соревнований.

Ранее Рыбакина рассказала, что будет делать со вторым выигранным Porsche.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Рыбакина обыграла Путинцеву на пути к полуфиналу "Мастерса" в Мадриде
18:02, 01 мая 2024
Рыбакина обыграла Путинцеву на пути к полуфиналу "Мастерса" в Мадриде
Елена Рыбакина разгромно прославилась в Мадриде
02:10, 26 апреля 2025
Елена Рыбакина разгромно прославилась в Мадриде
Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге "Мастерса" в Мадриде
19:33, 26 апреля 2024
Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге "Мастерса" в Мадриде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко объяснила решение сократить календарь в этом сезоне
01:51, 22 апреля 2026
Арина Соболенко объяснила решение сократить календарь в этом сезоне
"Могу прибавить": Рыбакина нацелилась на пик формы к "Ролан Гаррос"
01:20, 22 апреля 2026
"Могу прибавить": Рыбакина нацелилась на пик формы к "Ролан Гаррос"
Экс-претендент на титул UFC объяснил, чем уникален Хамзат Чимаев
00:44, 22 апреля 2026
Экс-претендент на титул UFC объяснил, чем уникален Хамзат Чимаев
У соперника "Барыса" по КХЛ возникли серьёзные финансовые проблемы
00:10, 22 апреля 2026
У соперника "Барыса" по КХЛ возникли серьёзные финансовые проблемы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: