Рыбакина сделала неожиданное признание перед стартом в Мадриде

Вторая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина начала подготовку к турниру Mutua Madrid Open, где рассчитывает побороться за титул и продолжить успешный сезон на грунте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Punto de Break, после победы на турнире в Штутгарте и удачного старта года на харде казахстанская теннисистка уверенно адаптируется к новому покрытию. В Мадриде она уже провела первые тренировки и оценила условия на кортах Caja Mágica.

Отдельно Рыбакина отметила, что ей требуется время на адаптацию к более быстрым грунтовым кортам и игре на открытом воздухе.





"Тренировка прошла хорошо. Здесь, конечно, корты быстрее, и это не крытое помещение, поэтому нужно время на адаптацию. Это был только мой второй день, и я постепенно прибавляю", – сказала теннисистка.

Также она положительно высказалась о Коко Гауфф, с которой провела тренировку в столице Испании, подчеркнув ее универсальность и высокий уровень игры.

Рыбакина отметила, что в Мадриде чувствует хорошую поддержку болельщиков и получает удовольствие от атмосферы турнира. При этом она заявила, что не зацикливается на рейтинге, делая основной акцент на турнирах "Большого шлема".

"Я не думаю только о рейтинге. Главный фокус – турниры "Большого шлема", победы на таких соревнованиях", – подчеркнула она.

Теннисистка добавила, что пока не считает себя в оптимальной форме и продолжает работать над улучшением игры, постепенно адаптируясь к грунтовому сезону и новым условиям соревнований.

