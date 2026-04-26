Алиса Лью не уверена, что сохранит форму к следующим Олимпийским играм

Олимпийская чемпионка 2026 года по фигурному катанию американка Алиса Лью усомнилась в своих возможностях удержать нынешнюю спортивную форму к Олимпийским играм 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Своими сомнениями 20-летняя американская фигуристка, выступающая в одиночном катании, искренне поделилась в интервью Interview Magazine.

"За четыре года может произойти столько всего", – сразу ответила спортсменка на вопрос об Олимпийских играх-2030.

При этом Лью не стала скрывать, что очень хочет поехать, потому что это действительно самая большая арена в мире.

"А какой спортсмен не захочет выступить там? Но это так далеко. Честно, не знаю. К тому же здесь не все зависит от моего желания. Меня должны отобрать в сборную, так что кто знает, смогу ли я поддерживать форму на таком уровне еще четыре года", – честно призналась фигуристка.

При этом Лью уверена в собственном тренерском штабе и даже не рассматривает вопрос об изменениях внутри него.

"Я остаюсь с ними. Они великолепны и знают меня очень хорошо. Они уморительные. Да, такие смешные. Иногда мне кажется, что я плачу деньги за то, чтобы просто хорошо провести время. И за отличные разговоры. Да, это здорово. Я их обожаю", – рассказала олимпийская чемпионка.

Между тем поклонники фигурного катания продолжают высказывать о ней противоречивые мнения. Самые свежие комментарии появились в социальных сетях после их посещения ледового шоу звезд американского фигурного катания Stars on Ice, которое состоялось 24 апреля:

Американцы ее очень тепло и восторженно встречают! Но лично для меня вживую на фоне других спортсменов было менее интересно смотреть ее прокат, внутри ничего не екнуло, как говорится.

Нет волшебства. Движения, как на отвали. Это не про легкость. Фигурное катание – это как балет, все движения отточены, но выполнены легко, будто без усилий. А у нее нет хореографии, она будто на дискотеке танцует, непрофессионально. Уверена, при нормальном судействе у нее нет шансов.

Руки как плети, она ими просто машет. Какое-то все расхлябанное.

Алиса волшебная. Очень хотелось бы видеть ее вживую. Для меня она особенная и самая лучшая.

У нее свой стиль!

