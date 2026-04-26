Спорт

Алиса Лью не уверена, что сохранит форму к следующим Олимпийским играм

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 08:50 Фото: Instagram/alysaxliu
Олимпийская чемпионка 2026 года по фигурному катанию американка Алиса Лью усомнилась в своих возможностях удержать нынешнюю спортивную форму к Олимпийским играм 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Своими сомнениями 20-летняя американская фигуристка, выступающая в одиночном катании, искренне поделилась в интервью Interview Magazine.

"За четыре года может произойти столько всего", – сразу ответила спортсменка на вопрос об Олимпийских играх-2030.

При этом Лью не стала скрывать, что очень хочет поехать, потому что это действительно самая большая арена в мире.

"А какой спортсмен не захочет выступить там? Но это так далеко. Честно, не знаю. К тому же здесь не все зависит от моего желания. Меня должны отобрать в сборную, так что кто знает, смогу ли я поддерживать форму на таком уровне еще четыре года", – честно призналась фигуристка.

При этом Лью уверена в собственном тренерском штабе и даже не рассматривает вопрос об изменениях внутри него.

"Я остаюсь с ними. Они великолепны и знают меня очень хорошо. Они уморительные. Да, такие смешные. Иногда мне кажется, что я плачу деньги за то, чтобы просто хорошо провести время. И за отличные разговоры. Да, это здорово. Я их обожаю", – рассказала олимпийская чемпионка.

Между тем поклонники фигурного катания продолжают высказывать о ней противоречивые мнения. Самые свежие комментарии появились в социальных сетях после их посещения ледового шоу звезд американского фигурного катания Stars on Ice, которое состоялось 24 апреля:

  • Американцы ее очень тепло и восторженно встречают! Но лично для меня вживую на фоне других спортсменов было менее интересно смотреть ее прокат, внутри ничего не екнуло, как говорится.
  • Нет волшебства. Движения, как на отвали. Это не про легкость. Фигурное катание – это как балет, все движения отточены, но выполнены легко, будто без усилий. А у нее нет хореографии, она будто на дискотеке танцует, непрофессионально. Уверена, при нормальном судействе у нее нет шансов.
  • Руки как плети, она ими просто машет. Какое-то все расхлябанное.
  • Алиса волшебная. Очень хотелось бы видеть ее вживую. Для меня она особенная и самая лучшая.
  • У нее свой стиль!

24 апреля вторая ракетка мира Елена Рыбакина свой сложный матч с представительницей Румынии сравнила с выживанием.

