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Спорт

19-летняя американка Алиса Лью выиграла ЧМ-2025 по фигурному катанию

Фигурное катание Золото ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 10:17 Фото: Instagram/isufigureskating
В Бостоне (США) продолжается мировое первенство по фигурному катанию. Утром 29 марта определились призеры в женском одиночном разряде, где на высшей ступени пьедестала почета оказалась хозяйка соревнований Алиса Лью, сообщает Zakon.kz.

Для 19-летней фигуристки это первая награда высшей пробы на мировых чемпионатах, три года назад она довольствовалась бронзовой медалью этих состязаний.

К тому же Алиса Лью вернула "золото" мировых соревнований своей стране впервые с 2006 года. До нее этой чести удостаивалась Кимми Мейсснер, которая выиграла ЧМ-2005 в Калгари.

После проката произвольной программы в итоговом протоколе американка набрала 222,97 балла и стала недосягаема для соперниц. При этом на ее место претендовали две японки, которые все же не сумели сместить с верхней ступени Лью. "Серебро" и "бронзу" ЧМ-2025 увозят домой Каори Сакамото (217,98) и Моне Чиба (215,24).

Наша надежда Софья Самоделкина не смогла прыгнуть выше головы и осталась за пределами топ-10 данного турнира. 18-летняя фигуристка закончила Бостонский турнир на 14-й позиции, набрав окончательные 181,36 балла.

Несмотря на эти результаты, казахстанка все же может записать в свой актив выступление на ЧМ-2025, она завоевала путевку на Олимпиаду-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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