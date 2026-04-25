Спорт

Рыбакина сравнила с выживанием свой матч с румынкой

Турнир в Мадриде, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 08:45 Фото: j48tennis
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала сложный для нее матч с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русеп на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

24 апреля Елене Рыбакиной потребовалось 2 часа и 28 минут для победы над тезкой. В интервью на корте первая ракетка Казахстана поделилась впечатлениями от стартового поединка.

"Это был очень тяжелый матч. Сегодня я, по сути, просто выжила. Это было не лучшее мое выступление, но Габриэла сыграла очень хорошо. Она действовала глубоко и агрессивно, было очень сложно. Подача сегодня мне совсем не помогала. Думаю, только в последних четырех геймах на своей подаче я сыграла как следует, до этого была борьба", – сказала Рыбакина.

Со слов казахстанской теннисистки, она очень рада возможности победить.

"Надеюсь, в следующем раунде покажу теннис получше", – отметила она.
"Если вас давно не катали на эмоциональных качелях, советуем присоединиться к армии поклонников тенниса нашей Лены. Она в последнее время регулярно нас на них катает. Да так, что нас уже укачивать стало", – отреагировали на минувшую игру фанаты Рыбакиной.

По мнению других поклонников теннисистки, Рыбакина будто иногда недооценивает соперниц, которые находятся вне топ-50 рейтинга WTA.

"Рыбакина как обычно. Готова проиграть не пойми кому, а топов может вынести на раз-два", – отметили они в дискуссии на полях соцсетей.

Сегодня, 25 апреля, Казахстан в Мадриде представляет Александр Бублик, ему достался соперник из Греции Стефанос Циципас, а в парном разряде выйдет Анна Данилина.

